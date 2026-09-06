/పోలీసుల తీరుపై బీజేపీ ఫైర్.. విమోచన జైత్ర యాత్ర అడ్డుకోవడంపై రగడ!

BJP Leaders Arrested: అరెస్టుల నేపథ్యంలో అందెల శ్రీరాములు మాట్లాడుతూ.. సెప్టెంబర్ 17 సందర్భంగా పార్టీ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు, ఆరో తేదీ ఆదివారం మనం ర్యాలీ చేపట్టాలని నిర్ణయించాము. దీనికి మన ముఖ్య అతిథిగా ఎంపీ కిషన్ రెడ్డి గారు రావడం జరుగుతుంది. వీరికి ఏదో భయం పట్టుకుని ఎక్కడ పడితే అక్కడ అరెస్టులు చేస్తున్నారు. అనుమతి కోరితే రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు. చార్మినార్ వద్ద రాత్రి మీటింగ్ జరిగితే నాలుగు గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. అక్కడ ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఉంటారు. అసదుద్దీన్ గారిని ప్రశ్నిస్తున్నాం.. సైదాబాద్ ఫ్లై ఓవర్ ఓపెన్ చేసే రోజు అందరూ కలిసి మెలిసి ఉంటామని చెప్పారు అసదుద్దీన్, పక్కన కూర్చుని సిటీకి సహకరిస్తామని అన్నారా? ఇవాళ స్వతంత్రం