BJP MLA Parag Shah Slaps Auto Driver: ముంబైలోని ఘట్కోపర్ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ సమస్యలు, వ్యాపారుల ఆక్రమణలపై బీజేపీ ఎమ్మెల్యే పరాగ్ షా ఆదివారం నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. స్థానికులతో కలిసి నిరసనలో ఆయన పాల్గొన్నారు. దీంతో వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. అయితే ఓ ఆటో డ్రైవర్ ట్రాఫిక్ను ఉల్లంఘించడాన్ని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే పరాగ్ షా గమనించారు. తప్పుడు మార్గంలో వెళ్లడంపై ఆటో డ్రైవర్ను ఆయన నిలదీశారు. వాగ్వాదం సందర్భంగా అందరూ చూస్తుండగా ఆటో డ్రైవర్ చెంపపై ఎమ్మెల్యే పరాగ్ షా కొట్టారు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. దీంతో పరాగ్ షా ప్రవర్తనపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.