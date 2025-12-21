English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Viral Video: ఆటో డ్రైవర్‌ను కొట్టిన బీజేపీ ఎమ్మెల్యే పరాగ్ షా.. వీడియో వైరల్‌

BJP MLA Parag Shah Slaps Auto Driver: ముంబైలోని ఘట్కోపర్ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ సమస్యలు, వ్యాపారుల ఆక్రమణలపై బీజేపీ ఎమ్మెల్యే పరాగ్ షా ఆదివారం నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. స్థానికులతో కలిసి నిరసనలో ఆయన పాల్గొన్నారు. దీంతో వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. అయితే ఓ ఆటో డ్రైవర్‌ ట్రాఫిక్‌ను ఉల్లంఘించడాన్ని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే పరాగ్ షా గమనించారు. తప్పుడు మార్గంలో వెళ్లడంపై ఆటో డ్రైవర్‌ను ఆయన నిలదీశారు. వాగ్వాదం సందర్భంగా అందరూ చూస్తుండగా ఆటో డ్రైవర్‌ చెంపపై ఎమ్మెల్యే పరాగ్ షా కొట్టారు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో  పరాగ్ షా ప్రవర్తనపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

Video ThumbnailPlay icon

