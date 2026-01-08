English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Videos
  • Bomb Threat Court: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కోర్టులకు వరుస బాంబు బెదిరింపులు..పరుగులు పెట్టిన అధికారులు!

Bomb Threat Court: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కోర్టులకు వరుస బాంబు బెదిరింపులు..పరుగులు పెట్టిన అధికారులు!

Bomb Threat Court In AP: ఏపీలోని పలు కోర్టులకు గురువారం అనగా జనవరి 8న బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. ఈ వార్త రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కలకలం రేపింది. అనంతపురం, ఏలూరు, చిత్తూరులోని కోర్టులకు మధ్యాహ్న సమయంలో బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. దీంతో బాంబ్ స్క్వాడ్ రంగంలోకి దిగి విస్త్రృతంగా తనిఖీలు చేపట్టారు.

Bomb Threat Court In AP: ఏపీలోని పలు కోర్టులకు గురువారం అనగా జనవరి 8న బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. ఈ వార్త రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కలకలం రేపింది. అనంతపురం, ఏలూరు, చిత్తూరులోని కోర్టులకు మధ్యాహ్న సమయంలో బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. దీంతో బాంబ్ స్క్వాడ్ రంగంలోకి దిగి విస్త్రృతంగా తనిఖీలు చేపట్టారు.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News