Bomb Threat Court In AP: ఏపీలోని పలు కోర్టులకు గురువారం అనగా జనవరి 8న బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. ఈ వార్త రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కలకలం రేపింది. అనంతపురం, ఏలూరు, చిత్తూరులోని కోర్టులకు మధ్యాహ్న సమయంలో బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. దీంతో బాంబ్ స్క్వాడ్ రంగంలోకి దిగి విస్త్రృతంగా తనిఖీలు చేపట్టారు.
