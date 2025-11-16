Ramoji excellence awards 2025: రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు 89వ జయంతిని పురస్కరించుకుని రామోజీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డులు-2025 ప్రదానోత్సవం గ్రాండ్ గా జరిగింది.ఈ వేడుక హైదరాబాద్లోని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో అట్టహాసంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుతో పాటు అనేక మంది నేతలు హజరయ్యారు.ఈ క్రమంలో.. ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ, కేంద్ర మంత్రులు రామ్మోహన్ నాయుడు, కిషన్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ముఖ్యంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలు రేవంత్ రెడ్డి, చంద్రబాబు నాయుడు సరదగా, నవ్వుకుంటూ మాట్లాడుకొవడం ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. చాలాసేపు ఇద్దరు నేతలు నవ్వుతూ పలకరించుకుని గతంలోని పలు సందర్భాల్ని మరోసారి గుర్తు చేసుకున్నారు.