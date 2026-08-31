/Botsa Satyanarayana KA Paul: బొత్స సత్యనారాయణపై కేఏ పాల్ ఆగ్రహం..బొత్సకు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన వీడియో వైరల్!

Botsa Satyanarayana Vs Vijaya Saireddy: మాజీ ఎంపీ, వైసీపీ మాజీ నేత విజయసాయి రెడ్డి రాసిన లేఖ ఇప్పుడు ఉత్తరాంధ్ర రాజకీయాల్లో కలకలం రేపుతోంది. వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కీలక నేత పార్టీ మారబోతున్నారని విజయసాయిరెడ్డి లేఖలో రాసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు రాజకీయంగా పెద్ద హాట్టాపిక్గా మారింది. అయితే అందులో బొత్స నారాయణ పేరు ప్రస్తావించకపోయినా.. అతడ్ని ఉద్దేశించే లేఖ రాసినట్లు కొన్ని పుకార్లు వస్తున్నాయి. అయితే గతంలోనూ విజయసాయిరెడ్డి, బొత్స సత్యనారాయణ మధ్య కోల్డ్ వార్ నడిచిన నేపథ్యంలో ఇప్పుడు పరోక్షంగా రాసిన ఈ లేఖ ఇప్పుడు వైరల్గా మారింది. మరోవైపు బొత్స సత్యనారాయణ విజయ్ సాయిరెడ్డిని ఉద్దేశించిన చేసిన 'కేఏ పాల్ 2' అనే వ్యాఖ్యలపై కేఏ పాల్