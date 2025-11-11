Jubilee Hills By Elections: ఏంతమాషాలు చేస్తున్నారా..?.. కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలపై శివాలెత్తిపోయిన సామల హేమ..

Samala Hema: జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ కార్పొరేటర్ సామల హేమ జూబ్లిహిల్స్ లో ఉపఎన్నిక జరుగుతున్న పలు సెంటర్ల వద్ద మాగంటి సునీతతో కలిసి పర్యటించారు. ఎన్నికల సరళిని గమనించారు.ఈ క్రమంలో కొంత మంది కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు సామల హేమను ర్యాగింగ్ చేసే ప్రయత్నాలు చేశారని ఆరోపణలుచేశారు. మరోవైపు సామలహేమది సీతాఫల్ మండి అని ఆమెకు ఇక్కడ ఏంపని అంటూ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ప్రశ్నించారు. దీంతో సామల హేమ, కాంగ్రెస్ శ్రేణుల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది.మరోవైపు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం , నేతలు కావాలని రిగ్గింగ్ లు,అధికారదుర్వినియోగంకు పాల్పడుతున్నారంటూ విమర్శలు చేశారు.