MLC Kavitha VS Harish Rao: హరీష్ రావుపై కాంట్రవర్సీ వ్యాఖ్యలు.. ఎమ్మెల్సీ కవితపై వేటుకు సిద్దమైన బీఆర్ఎస్..?..

BRS Vs Kavitha: మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు, సంతోష్ కుమార్ లపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై బీఆర్ఎస్ సీరియస్ గా ఉంది. ఇప్పటికే కవిత పీఆర్వోను అన్ని అధికారిక వాట్సాప్ గ్రూప్ లనుంచి తొలగించింది. కవితకు చెందిన వార్తల్ని సైతం డిలీట్ చేసింది.  మరోవైపు బీఆర్ఎస్ అధికారిక ఎక్స్ హ్యండిల్ లో హరీష్ రావు ను ఆరడుగుల బుల్లెట్ అంటూ ట్విట్ చేసింది.దీనిపై కేటీఆర్ కూడా హరీష్ రావుపై ప్రశంసలు కురిపిస్తు కామెంట్లు చేశారు. మరోవైపు కవిత వ్యాఖ్యలపై గులాబీ దళపతి కూడా సీరియస్ గా ఉన్నారు. నేడో , రేపో కవితను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేస్తారని ఊహగానాలు వస్తున్నాయి. 
 

