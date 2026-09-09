/KTR: ప్రజల తరపున ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించడం తప్పా?.. గవర్నర్ తో భేటీ తర్వాత కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

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Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 09, 2026, 09:40 PM|Updated: Sep 09, 2026, 09:40 PM
Brs ktr fires on cm revanth reddy govt after met with telangana governor

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