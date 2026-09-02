/Ktr: రేవంత్ రెడ్డిది వెయ్యి రోజుల సిల్లీ పాలన.. కాంగ్రెస్ పై నిప్పులు చెరిగిన కేటీఆర్..

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Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 02, 2026, 07:40 PM|Updated: Sep 02, 2026, 07:48 PM

Ktr: కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వెయ్యి రోజుల పాలనపై కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. కేసీఆర్ రాజీనామా చేస్తే ఢిల్లీనే దిగివచ్చి ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఇచ్చిందన్నారు. కేసీఆర్ రాజీనామా చేస్తే తట్టుకునే శక్తి నీకు ఉందా రేవంత్ రెడ్డి అంటూ సవాల్ విసిరారు. ఎంగిలి విస్తరాకుల దగ్గర కుక్కలు కొట్టుకున్నట్లు.. రాష్ట్ర సంపాదన కోసం మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రి తన్నుకుంటున్నారని  విమర్శలు గుప్పించారు. కేటీఆర్ కాంగ్రెస్ 1000 రోజుల పాలనలో నాలుగున్నర లక్షల కోట్ల అప్పు చేసిందన్నారు. ఇంత అప్పు చేసి ఒక్క ఇటుక పెట్టలేదు, ఒక్క చెక్‌డ్యాం కట్టలేదని ఏకీపారేశారు.
 

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