/Brs Ktr: మా తెలంగాణకు ఓజీ మా కేసీఆర్.. పవన్ కళ్యాణ్ కు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చిన కేటీఆర్..

Ktr on pawan kalyan: బీఆర్ఎస్ కేటీఆర్ పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు కౌంటర్ లు వేశారు. తెలంగాణ కచ్చితంగా ఇక్కడి భూమి పుత్రుల జాగీరే అని స్పష్టం చేశారు. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎంగా పవన్ను నటుడిగా గౌరవిస్తామని.. సోదరుడిగా ఇంటికి వస్తే.. హైదరాబాద్ బిర్యానీ పెడతామన్నారు. కానీ రాజకీయాలు చేస్తామంటూ చూస్తు ఊరుకొబొమన్నారు. ప్రాంతీయవాదం ఉగ్రవాదంతో సమానమని పవన్ అన్నారు. మద్రాసు నుంచి ఆంధ్ర వేరు పడాలని పొట్టి శ్రీరాములు పోరాడారు. అది కూడా ప్రాంతీయవాదమే అంటారా?.. అని ఫైర్ అయ్యారు.తెలంగాణకు కేసీఆర్ ఓజీ అని తమకు మరో నేత అవసరంలేదన్నారు. తెలంగాణలో జనసేన కొత్తగా చేసేదేముందని కేటీఆర్ సెటైర్లు వేశారు. 2023 ఎన్నికలు, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కూడా జనసేన పోటీ