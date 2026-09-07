Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /KTR Harish Rao Black Shirt: కేటీఆర్ తలకు గాయం..హరీశ్ రావు చొక్కా ఊడగొట్టారు..తెలంగాణ అసెంబ్లీలో రణరంగం!

Written ByHarish Darla
Published: Sep 07, 2026, 02:20 PM|Updated: Sep 07, 2026, 02:20 PM
KTR Harish Rao Assembly Black Shirt: తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 1,000 రోజుల పాలన పూర్తి చేసుకున్న వేళ, ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై నిరసన వ్యక్తంచేస్తూ నల్ల చొక్కాలు ధరించి అసెంబ్లీకి వెళ్లడానికి ప్రయత్నించిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు, ఇతర ఎమ్మెల్యేలను పోలీసులు ప్రధాన గేటు వద్దే అడ్డుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా చోటుచేసుకున్న తోపులాట, రణరంగం లాంటి వాతావరణంలో కేటీఆర్ తల, నుదురు, చేతికి గాయలైనట్లు తెలిపారు. హరీశ్ రావు, మరికొందరు శాసనసభ్యుల చొక్కాలు చిరిగిపోయాయి. ఈ క్రమంలో కేటీఆర్ గాయాల కోసం సూదిమందు తీసుకున్నారు.

Recommended Videos

నేటి నుంచే తెలంగాణ అసెంబ్లీ.. 1000 రోజుల ప్రజాపాలన వర్సెస్ 22A భూముల రచ్చ.. ఉత్కంఠగా ఇరు సభలు!
10:49
ఎన్టీఆర్ భరోసా పెన్షన్ పథకం.. నేటి నుంచే దరఖాస్తుల స్వీకరణ.. అర్హతలు, మార్గదర్శకాలు ఇవే!
09:23
ప్రభుత్వంతో చర్చలు ఫెయిల్.. ఉద్యోగుల పెండింగ్ డిఏలు, పిఆర్సిపై టిజిఇ జేఏసీ సంచలన నిర్ణయం!
07:26
Madhuri Rathod: డాన్సర్ మాధురి రాథోడ్ ఆత్మహత్యాయత్నం.. ఈశ్వర్ సాయికి మాధురి బిగ్‌ షాక్!
05:45
YS Sharmila Daughter: ఏపీ కాంగ్రెస్ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల కూతురి పెళ్లి..కాబోయే అల్లుడు ఎవరో తెలుసా?
01:37
పోలీసుల తీరుపై బీజేపీ ఫైర్.. విమోచన జైత్ర యాత్ర అడ్డుకోవడంపై రగడ!
03:29
ఫోక్ డాన్సర్ మాధురి రాథోడ్ ఆత్మహత్యాయత్నం.. సూసైడ్ నోట్‌లో సంచలన పేర్లు!
06:18
Telugu Film Producers Council Elections 2026: తెలుగు ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ ఎన్నికలు.. టాలీవుడ్‌లో హీట్!
00:28
TFPC Elections 2026: ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ ఎన్నికల్లో హైటెన్షన్.. టాలీవుడ్ ప్రముఖుల సందడి!
00:52
విజయవాడ భక్తులకు ఇబ్బంది లేని దర్శనం.. AI టెక్నాలజీ, డ్రోన్ల నిఘాతో దసరా ఉత్సవాలకు పోలీస్ బిగ్ ప్లాన్!
02:16
CM Chandrababu PRC DA: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు వరాల జల్లు..పీఆర్సీ, డీఏల చెల్లింపునకు గ్రీన్ సిగ్నల్!
03:38
Raghu Master Police Complaint: డ్యాన్సర్స్ అసోసియేషన్‌లో ముసలం.. రఘు మాస్టర్‌పై పోలీసులకు సుమలత ఫిర్యాదు?
08:38

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
KTR Harish Rao Black Shirt: తెలంగాణ అసెంబ్లీలో రణరంగం..కేటీఆర్ తలకు గాయం..ఉద్రిక్తతలో చిరిగిన హరీశ్ రావు చొక్క!
2
3
4
5