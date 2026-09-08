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Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 08, 2026, 09:00 AM|Updated: Sep 08, 2026, 09:36 AM

BRS MLC Tata Madhu Arrested: తాతా మధుతో పాటు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ నవీన్ రెడ్డిపై కూడా ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టం కింద కేసులు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేశారు. స్పీకర్‌ను ఉద్దేశించి చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలే ఈ చర్యలకు ప్రధాన కారణం. తాత మధు అరెస్ట్ వేళ పోలీసుల ప్రవర్తించిన తీరుపై తాత మధుతో పాటు ఆయన అనుచరులు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ప్రధానంగా వీరు బాత్రూమ్‌లో ఉన్న తాత మధును బయటకు ఈడ్చుకు రావడం.. బట్టలు వేసుకోవడానికి టైమ్ ఇవ్వకుండా అరెస్ట్ చేయడంపై తాత మధుతో పాటు ఆయన అనుచరులతో  పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు.  

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