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Published: Jul 30, 2026, 09:00 AM|Updated: Jul 30, 2026, 09:00 AM
BRS Party Ex MLA Sunke Ravi Shankar Fire On Revanth Reddy At Gayatri Pumphouse

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BRS Party: కాంగ్రెస్‌ సన్నాసులకు ఏం తెలుసు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు గొప్పతనం
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