हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Photos
Andhra Pradesh
Telangana
App
logout
Live TV
Lifestyle
India
Entertainment
Video
Sports
World
Health
Spiritual
Business
Social
Home
/
Videos
/
Brs party : కాంగ్రెస్ వెయ్యిరోజుల పాలన.. చార్జీషీట్ విడుదల చేసిన బీఆర్ఎస్...
Written By
Inamdar Paresh
Published: Sep 02, 2026, 07:40 PM
|
Updated: Sep 02, 2026, 07:40 PM
join
share
Brs party released chargesheet against congress govt 1000 days rule
Recommended Videos
06:10
Konda Surekha: ముఖ్యమంత్రి రేవంత్పై మరోసారి కొండా సురేఖ ఫైర్..ఈసారి మంత్రి పదవి ఊడినట్టేనా?
08:57
Komatireddy Rajgopal: "నేనే ముఖ్యమంత్రి అవుతా..రాజన్న రాజ్యం తెస్తా!" కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్
03:24
Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ఇస్రో చైర్మన్
02:27
Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో తెలంగాణ గవర్నర్
00:26
Pakistan Driverless Car: పాకిస్థాన్ డ్రైవర్లెస్ కారు.. టెస్ట్ చేస్తే పోలీస్ వాహనానికే ఢీ..!
02:43
కాకినాడలో మరో లవ్ జిహాద్ కలకలం.. ఆరుగురు హిందూ మహిళలను మోసం చేసిన షేక్ గౌస్..!
04:33
బీసీ ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్లపై స్టే.. నిలిపివేయాలని బీసీ కమిషన్ కీలక ఆదేశాలు..
11:24
సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు.. ఏయే రాష్ట్రాల్లో అంటే?
07:43
మంత్రి పదవి ఊడుతుందా? ఢిల్లీకి సీఎం రేవంత్.. కొండా సురేఖ అంశంపై బిగ్ అప్డేట్!
02:13
Chiranjeevi: ‘Impression of a Century’లో మెగాస్టార్ సందడి!
02:59
Ponnam Prabhakar: హుస్నాబాద్ ఎడ్యుకేషన్ హబ్గా!
03:30
Irumudi: రవితేజ సినిమాను మెచ్చుకున్న దిల్ రాజు!
Trending
News
Photos
Videos
Traffic Diversion: హైదరాబాద్ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్.. రేపు భారీగా ట్రాఫిక్ మళ్లింపు
2
Dr Subhash Chandra: ఫైనల్ తీర్పు లేకుండానే మీడియా ట్రయల్.. NCLATలో డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తీవ్ర అభ్యంతరం
3
రామమందిర్ ట్రస్ట్కు తొలి CEOగా ఎయిర్ మార్షల్ జితేంద్ర మిశ్రా...ఆయన బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇదే..!!
4
Konda Surekha: నన్ను టార్గెట్ చేసిన వారికి షోకాజ్ నోటీసులు ఇవ్వాలి... ఢిల్లీలో మంత్రి కొండా సురేఖ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
5
KPHB Land Record Price: భూముల ధరల్లో సరికొత్త రికార్డు.. ఒక్క గజం రూ.2.70 లక్షలు