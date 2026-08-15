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KTR Flag Host: తెలంగాణ భవన్లో స్వాతంత్య్ర వేడుకలు.. కేటీఆర్ జెండావిష్కరణ
Published: Aug 15, 2026, 02:00 PM
|
Updated: Aug 15, 2026, 02:00 PM
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BRS Party Working President KT Rama Rao Flag Host In BRS Party Office On The Occasion Of Independence Day
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