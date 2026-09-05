/కేసీఆర్ సంచలన నిర్ణయం? అసెంబ్లీకి ప్రతిపక్ష నేత హాజరవుతారా.. బిఆర్ఎస్ వ్యూహం ఇదే!

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Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 05, 2026, 11:40 AM|Updated: Sep 05, 2026, 11:40 AM
BRSLP Key Meeting Ahead of Telangana Assembly Sessions 2026 KCR Strategy

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