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కేసీఆర్ సంచలన నిర్ణయం? అసెంబ్లీకి ప్రతిపక్ష నేత హాజరవుతారా.. బిఆర్ఎస్ వ్యూహం ఇదే!
Written By
Renuka Godugu
Published: Sep 05, 2026, 11:40 AM
|
Updated: Sep 05, 2026, 11:40 AM
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BRSLP Key Meeting Ahead of Telangana Assembly Sessions 2026 KCR Strategy
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