Revanth Reddy: రేవంత్ కు బిగ్ షాక్.. ఓయూ ఠాగూర్ ఆడియోరియంను పసుపు నీళ్లతో శుద్ది..

Revanth reddy: సీఎం రేవంత్ ఈరోజు ఉస్మానియాయూనివర్సీటీని సందర్శించారు. ఠాగూర్ ఆడిటోరియంలో విద్యార్థుల్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు.ఈ క్రమంలో రేవంత్ పర్యటన నేపథ్యంలో అనేక విద్యార్థి సంఘాల నాయకుల్ని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఎక్కడికక్కడ బారికెడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. దీనిపై బీఆర్ఎస్వీ నేతలు రేవంత్ పర్యటన తర్వాత పోలీసులు విడుదల చేయడంతో ఓయూ ఠాగూర్ ఆడిటోరియంకు చేరుకున్నారు.పసుపు నీళ్లతో ఠాగుర్ ఆడిటోరియంను క్లీన్ చేశారు.ఈ క్రమంలో పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేయడంతో పోలీసులు రంగంలోకి బీఆర్ఎస్వీ నేతల్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

