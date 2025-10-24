English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bus Accident: బస్సు ప్రమాదంపై కర్నూలు రేంజ్ డీఐజీ, అధికారులు చెబుతున్న నిజాలు!

కర్నూల్ జిల్లాలో ఘోర బస్సు అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఆ మంటల్లో చిక్కుకొని దాదాపుగా 32 మంది మరణించినట్లు సమాచారం. వారంతా అగ్నికి ఆహుతి అయినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ బస్సులో నుంచి 12 మంది ప్రయాణికులు బయటపడినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనపై సంఘటన రేంజ్ డీఐజీ, ఇతర అధికారులు చెబుతున్న వివరాలు ఇవే!

