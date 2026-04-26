Ashu Reddy: భారీగా విల్లాలు, గోల్డ్.. అషురెడ్డి ఎపిసోడ్ లో వెలుగులోకి విస్తుపోయే విషయాలు..

Ashu reddy: సోషల్ మీడియా, బిగ్బాస్తో పాపులర్ అయిన సినీ నటి అషురెడ్డిపై హైదరాబాద్ సీసీఎస్ పోలీస్ స్టేషన్లో చీటింగ్ కేసు నమోదు చేశారు. పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి తన వద్ద నుంచి రూ.9.35 కోట్లు కాజేసిందని లండన్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా పనిచేస్తున్న వై.వి.ధర్మేంద్ర పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ధర్మేంద్ర 2018లో భారత్కు వచ్చినప్పుడు అషురెడ్డితో పరిచయమైంది. అది ప్రేమగా మారి ధర్మేంద్ర నుంచి నగదు, బంగారం, ఆస్తులు కొనుగోలు చేయించుకుంది. ధర్మేంద్ర తండ్రి సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ.. 2025 వరకు అషురెడ్డి రూ.9.35 కోట్ల నగదు, సుమారు 5 కిలోల బంగారం, ఫ్లాట్లు, వాహనాలు కొనుగోలు చేయించుకుంది. ఆమె సోదరి కూడా రూ.50 లక్షలు తీసుకుందని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నాడు.