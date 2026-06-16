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Telegram Ban: నీట్ ఎగ్జామ్.. భారత్‌లో టెలిగ్రామ్‌పై బ్యాన్..!

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 16, 2026, 07:40 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:55 PM IST

Neet Re Exam Telegram Banned: నీట్ 2026 రీ-ఎగ్జామ్‌కు ముందు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎగ్జామ్‌కు సంబంధించిన ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీ, తప్పుడు ప్రచారం లేదా ఇతర అవకతవకలను అరికట్టే లక్ష్యంతో భారతదేశంలో టెలిగ్రామ్ ఇన్‌స్టంట్ మెసేజింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై జూన్ 22 వరకు తాత్కాలిక ఆంక్షలు విధించింది. జాతీయ పరీక్షల ఏజెన్సీ సిఫార్సుల మేరకు ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. పరీక్ష నిర్వహణ సమయంలో మాత్రమే ఈ ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయని.. అవి శాశ్వత నిషేధం కాదని స్పష్టం చేశారు. ఈ నెల 21వ తేదీన నీట్ రీ-ఎగ్జామ్ జరగాల్సి ఉంది. ఈ పరీక్షకు సంబంధించి ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఉండేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ

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Telegram Ban: నీట్ ఎగ్జామ్.. భారత్‌లో టెలిగ్రామ్‌పై బ్యాన్..!
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