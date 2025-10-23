Chaganti Koteswara Rao: అధర్మాన్ని వదిలితేనే.. దేవుడి అనుగ్రహాం.. ధర్మపురిలో చాగంటి కోటేశ్వర రావు ప్రవచనం..

Chaganti koteswara rao: ప్రముఖ ప్రవచన కర్త చాగంటి కోటేశ్వర రావు గారు.. ధర్మపురిలో కార్తీక మాసం నేపథ్యంలో ప్రవచనాలు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ధర్మం గొప్పతనం గురించి చెప్పారు. ధర్మానికి ఆపద కల్గితే ఆ దైవం కూడా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారన్నారు. కానీ జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా అధర్మమైన పనులు చేయోద్దని, వారికి సహాకరించద్దని చెప్పారు. ఆ భగవానుడు.. అర్జునుడికోసం ఆయుధం పట్టనన్న వాడు.. భీష్ముడిపై కోపంతో రథం చక్రం ఎత్తి యుద్దానికి దిగాడన్నారు. అందుకే ధర్మం గొప్పతనం అలాంటిదని, అందుకే ధర్మంమార్గంలో ఉంటే. ఆదేవుడు ఎల్లవేళలా మనకు కష్టమైన కూడా దాని నుంచిగట్టేక్కిస్తాడని చాగంటి కోటేశ్వర రావు ప్రవచనాల్లో తెలిపారు.