English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Videos
  • Chaganti Koteswara Rao: అధర్మాన్ని వదిలితేనే.. దేవుడి అనుగ్రహాం.. ధర్మపురిలో చాగంటి కోటేశ్వర రావు ప్రవచనం..

Chaganti Koteswara Rao: అధర్మాన్ని వదిలితేనే.. దేవుడి అనుగ్రహాం.. ధర్మపురిలో చాగంటి కోటేశ్వర రావు ప్రవచనం..

Chaganti koteswara rao: ప్రముఖ ప్రవచన కర్త చాగంటి కోటేశ్వర రావు గారు.. ధర్మపురిలో కార్తీక మాసం నేపథ్యంలో ప్రవచనాలు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ధర్మం గొప్పతనం గురించి చెప్పారు. ధర్మానికి ఆపద కల్గితే ఆ దైవం కూడా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారన్నారు. కానీ జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా అధర్మమైన పనులు చేయోద్దని, వారికి సహాకరించద్దని చెప్పారు. ఆ భగవానుడు.. అర్జునుడికోసం ఆయుధం పట్టనన్న వాడు.. భీష్ముడిపై కోపంతో రథం చక్రం ఎత్తి యుద్దానికి దిగాడన్నారు. అందుకే ధర్మం గొప్పతనం అలాంటిదని, అందుకే ధర్మంమార్గంలో ఉంటే. ఆదేవుడు ఎల్లవేళలా మనకు కష్టమైన కూడా దాని నుంచిగట్టేక్కిస్తాడని చాగంటి కోటేశ్వర రావు ప్రవచనాల్లో తెలిపారు.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News