AP: ఏపీ స్థానిక ఎన్నికలకు రెడీ అవుతున్న సర్కార్‌.. ఎప్పుడంటే..?

AP Local Body Elections: ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థానిక ఎన్నికలకు కూటమి సర్కార్ రెడీ అవుతుంది. ఆరు నెలల్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరుగుతాయని సీఎం చంద్రబాబు మంత్రులకు తెలిపారు. ఇక స్థానిక ఎన్నికలకు సమాయత్తం కావాలని సూచించారు. జగన్ ఐదేళ్ల కాలంలో జరిగిన విధ్వంసాన్ని ప్రజలకు వివరిస్తూనే గత 20 నెలల కాలంలో కూటమి ప్రభుత్వం సాధించిన ప్రగతి ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకు వెళ్ళాలన్నారు.
AP Local Body Elections: ఏప్రిల్ 2న మంత్రుల పనితీరుకు సంబంధించిన రిపోర్ట్ ఇస్తానని దానికి తగ్గట్టుగా వారి పనితీరు మార్చుకోవాలన్నారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు. ఇక శుక్రవారం అమరావతిలోని రాష్ట్ర సచివాలయంలో మంత్రి మండల సమావేశం అనంతరం తాజా రాజకీయ పరిస్థితులపై చర్చ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. క్యాబినెట్ మీటింగ్ జరిగిన తర్వాత సీఎం చంద్రబాబు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణపై చంద్రబాబు నాయుడు కీలక సంకేతాలు ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ కార్పోరేషన్ అలాగే పంచాయతీ ఎన్నికలకు రంగం సిద్ధమవుతున్నట్లుగా ఇప్పటికే మంత్రులకు సూచనలు చేసినట్లు సమాచారం.