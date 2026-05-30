Charan Kaushik:జైలు ఫుడ్‌కు బాగా అలవాటు పడ్డాడు బాల్క సుమన్.. కాంగ్రెస్ చరణ్ కౌశిక్ షాకింగ్ కామెంట్స్

Published: May 30, 2026, 07:20 PM IST|Updated: May 30, 2026, 07:20 PM IST
Charan Kaushik:బీఆర్ఎస్ నేత బాల్క సుమన్‌పై కాంగ్రెస్ నేత చరణ్ కౌశిక్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. “జైలు ఫుడ్‌కు బాల్క సుమన్ బాగా అలవాటు పడ్డాడు” అంటూ ఘాటు కామెంట్స్ చేశారు. ఇటీవల బాల్క సుమన్ అరెస్ట్, ఆయన చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలపై తెలంగాణ రాజకీయాల్లో వేడెక్కిన చర్చ కొనసాగుతుండగా.. చరణ్ కౌశిక్ స్పందన మరింత రాజకీయ దుమారం రేపుతోంది. ఈ వ్యాఖ్యలు బీఆర్ఎస్–కాంగ్రెస్ మధ్య మరోసారి మాటల యుద్ధానికి దారి తీశాయి. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఈ వ్యవహారం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

