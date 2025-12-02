English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • CHENNAI METRO: సబ్ వేలో చిక్కుకున్న మెట్రో రైలు.. బిక్కుబిక్కుమంటున్న ప్రయాణికులు

 Chennai Metro Train Stuck: చెన్నైలో అనూహ్య ఘటన చోటుచేసుకుంది. మెట్రో రైలు సబ్‌వేలో చిక్కుకుపోయింది. విమ్కో నగర్ డిపో నుంచి చెన్నై ఇంటర్‌నేషనల్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌  వైపు వెళ్లే మెట్రో ట్రైన్‌,  సెంట్రల్‌ మెట్రో - హైకోర్టు స్టేషన్‌ మధ్యలో ఒక్కసారిగా ఆగిపోయింది. దీంతో ప్రయాణికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు.  మధ్యలోనే దిగి రైల్వే ట్రాక్‌పై నడవాల్సి వచ్చింది. సెంట్రల్‌ మెట్రో - హైకోర్టు స్టేషన్‌ మధ్య ఉన్న మెట్రో రైలు బ్లూ లైన్‌లో సాంకేతిక లోపం, విద్యుత్తు సరఫరాలో సమస్య వల్ల ఈ పరిస్థితి తలెత్తినట్లు మెట్రో అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. పది నిమిషాల పాటు సబ్‌వేలో మెట్రో ట్రైన్‌ నిలిచిపోయిందని.. దీంతో పట్టాల మీదుగా 500 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న హైకోర్టు మెట్రో స్టేషన్‌కు నడిచి వెళ్లాలని అధికారులు కోరినట్లు ప్రయాణికులు తెలిపారు. ప్రయాణికులకు కలిగిన అసౌకర్యానికి చెన్నై మెట్రో అధికారులు క్షమాపణలు తెలిపారు. బ్లూ లైన్‌లో సమస్యను పరిష్కరించడంతో రైలు సేవలు మళ్లీ ప్రారంభమయ్యాయి. 

