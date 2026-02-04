Cherlapally Suicide: భర్త పుట్టినరోజే తల్లి మరణ శాసనం! ఆ ఇద్దరిపైనే అనుమానం..

Cherlapally Mom And two Children Suicide: కంటికి రెప్పలా కాపాడుకోవాల్సిన బిడ్డలతో కలిసి ఒక తల్లి ఐదు రోజుల క్రితం రైలు కింద పడి ఆత్మహత్య చేసుకోవడం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని కలిగించింది. ఈ కేసుకు సంబంధించి ఇంకా మిస్టరీ వీడనేలేదు. ఈ సూసైడ్కు సంబంధించి రోజుకో వార్త బయటకు వస్తుంది. తొలుత పిల్లలిద్దరిని హత్తుకొని పట్టాలపై వస్తోన్న రైలుకు ఎదురెళ్లి మరీ ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు వార్తలు బయటకు వచ్చాయి. అయితే తాజాగా ఆమె భర్త పుట్టిన రోజు నాడే మరణించినట్లుగా తెలుస్తోంది. అన్నీ ఉన్నా, ఎలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేని కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఆ తల్లి, తన భర్త పుట్టినరోజు నాడే ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకోవడం వెనుక ఉన్న అసలు కారణం ఏమిటనేది ఇప్పుడు మిస్టరీగా మారింది.
Cherlapally Mom And two Children Suicide: గత నెల 31వ తేదీన చర్లపల్లి - ఘట్కేసర్ రైల్వే స్టేషన్ల మధ్య పట్టాలపై విజయరెడ్డి , చేతన్ రెడ్డి, విశాల్ రెడ్డి విగతజీవులుగా పడి ఉండటం రైల్వే పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రాథమిక విచారణలో వీరు రైలు కింద పడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు తేలింది. అయితే, ఈ ఆత్మహత్యకు ఎంచుకున్న సమయం, రోజు పోలీసులను వేధిస్తున్న ప్రధాన ప్రశ్న. జనవరి 28వ తేదీన విజయరెడ్డి దంపతుల పెళ్లిరోజు కాగా, సరిగ్గా మూడు రోజుల తర్వాత అంటే జనవరి 31న ఆమె భర్త సురేందర్ రెడ్డి పుట్టినరోజు. వేడుకలు జరుపుకోవాల్సిన సమయంలో ఆమె బిడ్డలతో కలిసి ప్రాణాలు తీసుకోవడం వెనుక ఏదైనా బలమైన మానసిక వేదన ఉందా? అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇక విజయ కంపెనీలో పనిచేసే ఉద్యోగుల్ని పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి విషయాలు బయటకు రాకపోవటంతో మరణం మిస్టరిగా మారింది. ఉప్పల్లోని తమ నివాసం నుంచి ఘట్కేసర్ వరకు విజయరెడ్డి తన కారులో ప్రయాణించిన మార్గంలోని సీసీటీవీ ఫుటేజీలను కూడా పోలీసులు విశ్లేషిస్తున్నారు. అమ్మ లేనిదే పిల్లలు ఉండలేరు అని అందుకే వారిని కూడా తన వెంట తీసుకెళ్లినట్లు భర్త సురేందర్ రెడ్డి కన్నీరుమున్నీరయ్యారు.