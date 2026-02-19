Chhatrapati Shivaji: ఛత్రపతి శివాజిని దేవుడిలా ఎందుకు చూస్తారు తెలుసా?

Chhatrapati Shivaji Biography: నేడు ఛత్రపతి శివాజీ జయంతి. అయితే, ఆయన భారతదేశ చరిత్రలో గొప్ప యోధులు. సువర్ణఅక్షరాలతో లిఖించబడిన పేర్లలో ఛత్రపతి శివాజీ పేరుకు ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది. ఆయన పేరు అంటే హిందూ మతం ఉత్సాహంతో ఊగిపోతుంది. చిన్న వయస్సులోనే మొఘలుల దాడిలో హిందూ మతం అంతరించిపోతుందని వారితో యుద్ధంలో ఓడిపోయి అందరూ చేతులెత్తేసిన వేళ శివాజీ మహారాజు మండే నిప్పు కనికలా దూసుకొచ్చాడు. అప్పుడే హిందూవుల్లో మళ్లి ఓ ఆశా కిరణం కనిపించింది.
Chhatrapati Shivaji Biography: ఛత్రపతి శివాజీ మొగల్ రాజులతో ఎంతో వీరోచితంగా పోరాడాడు. అందుకే హిందూ మతాన్ని కాపాడిన ఘనత ఒక్క మరాఠా మహారాజు శివాజీకే దక్కుతుంది. ఇందులో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు. ఆ శౌర్యానికి.. దేశభక్తికి.. వీరత్వానికి ఆయన ప్రతీకే. వీరత్వానికి మారు పేరు సమర్థతకు ఆయనకు ఆయనే సాటి. అంతేకాదు పోరాటంలో తిరుగులేని యోధుడు. హిందూవులకు ఆయన పేరు చెబితే ఉత్సాహం ఉరకలేస్తుంది. ఆయన మాట అంటే రోమాలు నిక్కపొడుచుకుంటాయి. చిన్నతనంలోనే హిందూ మతం కనుమరుగైపోతుందని ఆవేదనలో పుట్టుకొచ్చిన నిప్పుకనిక. యావత్ దేశాన్ని కదిలించిన యోధుడు. భరతమాత ముద్దుబిడ్డ మరాఠా యోధుడు మొగలులకు గుండెల్లో దడ పుట్టించాడు. చిన్నప్పటి నుంచి తన వినూత్న సైనిక వ్యూహాల ద్వారా బలమైన నాయకత్వ నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించారు. 16 సంవత్సరాల వయసులో అతను టోర్నా కోటను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 17 ఏళ్లకు రాయగడ్, కొండన కోటలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. శివాజీ మహారాజ్ క్షీణిస్తున్న బీజాపూర్ ఆదిల్ షాహీ సుల్తాన్ నుంచి తన భూభాగాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు. ఇది చివరికి మరాఠా సామ్రాజ్యానికి మార్గం సుగమం చేసింది.