/Chhattisgarh BJP MLA Depesh Sahu Marriage: ఆటో డ్రైవర్ కూతురుతో ఎమ్మెల్యే వివాహం.. చివర్లో ట్విస్ట్ మరో లెవల్..

BJP MLA Dipesh Sahu marriage: ఛత్తీస్ గఢ్ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే దీపేష్ సాహు పెళ్లి నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. ప్రధాని మోదీ పిలుపును సాహు తన పెళ్లి విషయంలో అమలు పర్చారు. దీపేష్ ముఖ్యమంత్రి కన్య వివాహ యోజన అనే పథకం ప్రారంభంలో పాల్గొని తాను కూడా వివాహ బంధంలోకి అడుగు పెట్టారు. అంతే కాకుండా..ఒక డ్రైవర్ కుమార్తెను పెళ్లి చేసుకున్నారు. పెళ్లి మండపంవద్దకు ఆయన ఎద్దుల బండిమీద వచ్చారు. ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు కూడా ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆ ఎద్దుల బండిని ముందుండి నడిపారు. దీంతో ఎమ్మెల్యే దీపేష్ సాహు అందరికి ఆదర్శంగా మారారు. ఈ పెళ్లి వేడుక నెట్టింట హల్ చల్ గా మారింది.