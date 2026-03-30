Chhattisgarh News: ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్.. మావోయిస్టులకు అన్నం పెట్టిన పోలీసులు

Chhattisgarh News: ఛత్తీస్గఢ్లోని కాంకేర్ జిల్లాలో ఆసక్తికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. సాధారణంగా మావోయిస్టులు, పోలీసుల మధ్య ఎదురెదురు పడితే.. కాల్పులు చోటు చేసుకునే పరిస్థితులు ఉంటాయి. కానీ మవోయిస్టులు ఎదురుపడితే ఓ ఎస్సై అన్నం పెట్టి.. జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోవాలని సూచించారు. పార్తాపూర్ ఎస్సై రామేశ్వర్ అడవిలో పర్యటిస్తున్న సమయంలో.. చాలా దూరం కాలినడకన ప్రయాణిస్తూ అలసిపోయిన మావోయిస్టులు ఎదురుపడ్డారు. ఆకలితో అలమటిస్తున్నారని గమనించి.. వారి ఆకలి తీర్చేందుకు భోజనం ఏర్పాటు చేశారు. హింస మార్గాన్ని వదిలి సాధారణ జనజీవన స్రవంతిలోకి రావాలని సూచించారు.