/చైనాను వణికించిన టైఫూన్ బావి.. 144 కిమీ వేగంతో పెను గాలులు.. భారీ వరదలు!

China Typhoon Bavi: తుఫాను ప్రభావంతో జేజియాంగ్ ప్రావిన్స్లో పెద్ద ఎత్తున సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ముఖ్యంగా యూకింగ్ ప్రాంతంలో వందలాది చెట్లు నేలకూలగా, కొన్ని ప్రాంతాల్లో రోడ్లు నీటమునిగాయి. అత్యవసర సిబ్బంది భారీ యంత్రాలతో రోడ్లను శుభ్రం చేసే పనులు చేస్తున్నారు. దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు, వరదలు విపరీతమైన విద్వంసాన్ని సృష్టించాయి. వరదలు రావడంతో పెద్ద సంఖ్యలో పాములు బయటకు వచ్చాయి. దాదాపు 900 పాములు కొట్టుకు వస్తున్న వీడియో వైరల్ కావడంతో ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇళ్లలో పాములు కనిపిస్తే వాటిని చేతులతో పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించవద్దని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. టైఫూన్ దెబ్బకు రవాణా వ్యవస్థ తీవ్రంగా దెబ్బతింది. విమాన సర్వీసులు రద్దయ్యాయి. హై స్పీడ్ రైళ్ల