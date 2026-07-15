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Published: Jul 15, 2026, 02:00 PM|Updated: Jul 15, 2026, 02:05 PM

Chittoor Elephant Capture: ఒంటరి ఏనుగు గత కొద్ది రోజులుగా చిత్తూరు జిల్లాలోని పలమనేరులో సంచరిస్తోంది. ఈ ఏనుగును పూర్తిగా అదుపులోకి తీసుకువచ్చి, తదుపరి దశలో దానికి తగిన శిక్షణ ఇప్పించాలని అటవీ అధికారులు నిర్ణయించారు. ఏనుగును పట్టుకునే ప్రక్రియలో భాగంగా, సుమారు పది రోజుల నుండి అధికారులు ఆ ఒంటరి ఏనుగుకు క్రమ పద్ధతిలో ఆహారాన్ని అందిస్తూ, దానిని ఆ నిర్దిష్ట ప్రాంతానికి అలవాటు పడేలా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. అనంతరం, ముసలి మడుగు ఎలిఫెంట్ క్యాంపులో అందుబాటులో ఉన్న ఇతర ఏనుగుల సాయంతో ఈ ఒంటరి ఏనుగును సులభంగా పట్టుకునేందుకు అధికారులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన ప్రయత్నాలు సాగిస్తున్నారు.

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చిత్తూరు జిల్లాలో ఒంటరి ఏనుగుకు చెక్.. పలమనేరులో రంగంలోకి దిగిన అటవీ శాఖ!
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