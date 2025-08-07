Hyderabad Rains: చిగురుటాకుల వణికి పోయిన హైదరాబాద్.. కుండపోత వానకు చెరువుల్లా మారిన రోడ్లు..

Hyderabad Rains: హైదరాబాద్ లో భారీ వర్షం దంచి కొడుతుంది. ఈ క్రమంలో సామాన్య జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. ఈ రోజు రాత్రి మొత్తంగా కూడా భారీగా వర్షం కురుస్తుందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. లోతట్టు ప్రాంతాలన్ని జలమయం అయ్యాయి. రోడ్లు చెరువుల్ని తలపిస్తున్నారు. సీఎం రేవంత్ ప్రజలకు కీలక సూచనలు చేశారు. అదే విధంగా హైడ్రా, జీహెచ్ఎంసీ టీమ్ లు రంగంలోకి దిగాయి. రెవెన్యు సిబ్బందికి అధికారులు సెలవులు రద్దు చేశారు. హిమయత్ సాగర్ గేట్లు తెరిచి మూసీకి నీళ్లను వదిలారు. సిటీ మొత్తంగా ట్రాఫిక్ చక్రబంధంగా మారిపోయింది. జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు 040 21111111 టోల్ ఫ్రి నెంబర్ ను ఏర్పాటు చేశారు.