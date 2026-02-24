CM Chandrababu: వైసీపీ పాలనలో ఎన్నో విధ్వంసాలు చూశాం- చంద్రబాబు

CM Chandrababu On Laddu Issue: శ్రీవారి లడ్డూ తయారీలో కల్తీ నెయ్యి వినియోగంపై చర్చ తన దృష్టికి వచ్చిన NDDB రిపోర్ట్ వివరాలు వెల్లడించా అని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. 59.71 లక్షల కేజీల రసాయనాలతో కూడిన నెయ్యితో లడ్డూ తయారీ చేశారు. రూ.234.51 కోట్ల రూపాయల అక్రమాలు జరిగాయంటూ ఆయన మంగళవారం జరిగిన ఏపీ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో వెల్లడించారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
CM Chandrababu On Laddu Issue: గత వైసీపీ పాలనలో ఎన్నో విధ్వంసాలు చూశామని ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. . ఏపీ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో భాగంగా మంగళవారం తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ తయారీలో కల్తీ నెయ్యి వినియోగంపై చర్చ జరిగింది. తన దృష్టికి వచ్చిన నేషనల్ డెయిరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ రిపోర్ట్ వివరాలు వెల్లడించానని తెలిపారు. శ్రీవారి లడ్డూ విషయంలోనే కాదు.. అనేక విషయాల్లో తప్పు చేశారంటూ వైసీపీ నేతలపై ఆయన మండిపడ్డారు. కుట్ర కోణాన్ని గుర్తించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉందన్నారు. 59.71 లక్షల కేజీల రసాయనాలతో కూడిన నెయ్యిని లడ్డూ తయారీలో వినియోగించారని వివరించారు. తద్వారా రూ.234.51 కోట్లు అక్రమాలకు పాల్పడ్డారంటూ వైసీపీ అగ్రనేతలపై సీఎం చంద్రబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.