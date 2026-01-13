English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Videos
  • Chandrababu Naidu: సూర్యలంక బీచ్‌ను ఏరియల్ వ్యూ ద్వారా పరిశీలించిన సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేష్.. వీడియో వైరల్

Chandrababu Naidu: సూర్యలంక బీచ్‌ను ఏరియల్ వ్యూ ద్వారా పరిశీలించిన సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేష్.. వీడియో వైరల్

Chandrababu Aerial Survey Video: సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేష్ సూర్యలంక బీచ్‌ను ఏరియల్ వ్యూ ద్వారా పరిశీలించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలతో సూర్యలంక బీచ్‌ను పర్యాటక ప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దేందుకు.. స్వదేశీ దర్శన్ 2.0 కింద రూ.97 కోట్లను కేంద్రం విడుదల చేసింది. షాపింగ్ స్ట్రీట్, పార్కింగ్ సదుపాయాలు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ బిల్డింగ్, టూరిస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిల్డింగ్ పనులు చేపట్టారు. వీటితో పాటు సూర్యలంక ఎక్స్‌పీరియన్స్ జోన్‌ కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హెలికాప్టర్‌లో నారావారిపల్లె వెళ్తున్న సమయంలో సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేష్ ఈ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. 

Video ThumbnailPlay icon

Trending News