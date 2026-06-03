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CM Chandrababu: తెలంగాణలో పవన్ సభను అడ్డుకుంటారా? చంద్రబాబు సంచలన కామెంట్స్!

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 03, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 08:13 PM IST

CM Chandrababu: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తలపెట్టిన కార్యక్రమాన్ని అడ్డుకోవడం సరైన పని కాదన్నారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా హైదరాబాద్ నగరంలో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించేందుకు జనసేన పార్టీ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. కానీ, సభకు రాష్ట్రంలో అనుమతులు ఇచ్చేందుకు అక్కడి పోలీసులు నిరాకరించారు. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం చంద్రబాబు స్పందిస్తూ తెలంగాణలో పవన్‌ రాజకీయ కార్యక్రమాలను అడ్డుకోవడం ఎంతమాత్రం సమర్థనీయం కాదన్నారు. ఈ విషయంలో ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావటం తప్ప మరో మార్గం ఏమిలేదని చెప్పారు. అసలు రాష్ట్ర ప్రజలకు మంచి చేయడంలో పోటీ పడాల్సింది పోయి ప్రజల మధ్య విబేధాలను తీసుకురావడం సరికాదన్నారు.

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