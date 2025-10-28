English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Cyclone montha: మొంథా తుపాను.. అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ కీలక ఆదేశాలు..

Cyclone montha: మొంథా తుపాను.. అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ కీలక ఆదేశాలు..

CM Chandrababu naidu and Pawan kalyan: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన మొంథా తీవ్ర తుపాను  కోస్తాంధ్ర తీరంవైపు దూసుకొస్తున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేసింది. ఈ క్రమంలో ఏపీ ముంపు ప్రాంతం అధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు.  తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ, ఎలాంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా చూడాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మంత్రులను, అధికారులను ఆదేశించారు. భారీ వర్షాల కారణంగా వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగి ప్రవహించే నేపథ్యంలో.. ప్రమాదం ఉన్న ప్రాంతాల్లో మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. అదే విధంగా.. అమరావతిలోని ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రం నుంచి డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌తో కలిసి మొంథా తుపాను ప్రభావం, ప్రభుత్వ సన్నద్ధతపై ఆయన ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు.

