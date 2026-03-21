Cm Chandrababu: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబం..!

CM Chandrababu Visits Tirumala Today: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో చంద్రబాబు కుటుంబ సమేతంగా ఈరోజు ఉదయం దర్శించుకున్నారు. దేవాన్ష్‌ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఆలయ మహా ద్వారం వద్ద ఈవో, అర్చకులు వారికి ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం రంగనాయకుల మంటపంలో వేద ఆశీర్వాచనాల మధ్య తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

  • Mar 21, 2026, 09:07 AM IST

CM Chandrababu Visits Tirumala Today: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి నారా లోకేష్ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి నిన్నే తిరుమలకు చేరుకున్నారు. లోకేష్ బ్రాహ్మణి దంపతులకు కుమారుడు దేవాన్ష్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా శ్రీవారి సేవలో వారు ఈరోజు ఉదయం పాల్గొన్నారు. రాత్రి తిరుమలలోనే బస చేశారు. ఈ ఉదయం శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఇక తిరుమలలో కట్టుదిట్టమైన భద్రత కూడా ఏర్పాటు చేశారు. తిరుమలలో భక్తులను మరింత సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు నిన్న సీఎం తెలిపారు. ఇది ఇలా ఉండగా ఉదయం దేవాన్ష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా కుటుంబ సభ్యులంతా శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. వేద ఆశీర్వచనాల మధ్య తీర్థప్రసాదాలు కూడా స్వీకరించి అనంతరం వెంగమాంబ అన్నప్రసాద కేంద్రంలో భక్తులకు స్వయంగా వడ్డించారు కూడా.

Video ThumbnailPlay icon

