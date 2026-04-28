AP: పెట్రోల్,డీజిల్ కొరతపై ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక ఆదేశాలు..!!

AP Petrol CM Meeting: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెట్రోల్ కష్టాలు కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఏపీలో రెండు రోజుల నుంచి బంకుల దగ్గర వాహనదారులు పడిగాపులు కాస్తున్నారు. గంటల కొద్ది పెట్రోల్, డీజిల్ కోసం వెయిట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. ఇప్పటికి చాలా బంకుల్లో నో స్టాక్ బోర్డులు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ టైంలో ఏపీ సర్కార్ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పెట్రోల్, డీజిల్ కావాలంటే స్లాట్ బుకింగ్ చేసుకోవాలని లేదా.. టోకెన్ సిస్టమ్ తీసుకోవాలని ఆదేశాలు ఇచ్చింది. దీనికి సంబంధించి పెట్రో బంక్ యాజమాన్యాలకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇకపై కీలో మీటర్ల పొడవునా క్యూ లైన్ లు ఉండకూడదని అధికారులు ఆదేశాలు ఇచ్చారు.