CM Chandrababu: నాకు పాత రోజులు గుర్తొస్తున్నాయి.. సీఎం చంద్రబాబు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

CM Chandrababu: గ్రామీణ డాక్‌ సేవక్‌కు 150 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉందన్నారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు. టెక్నాలజీ ఎంత వచ్చినా.. ఏఐ వినియోగం పెరిగినా.. గ్రామీణ డాక్‌ సేవల ప్రయోజనాలు అత్యంత కీలకమని తెలిపారు. ఒకప్పుడు తపాలాశాఖ ద్వారానే ఆర్థిక లావాదేవీలు, దరఖాస్తులు తదితర కార్యకలాపాలు జరిగేవని పేర్కొన్నారు. సత్యసాయి ఆధ్యాత్మిక సిటీలో 'గ్రామీణ డాక్‌ సేవక్‌' సమ్మేళనం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. ఉత్తమ గ్రామీణ డాక్‌ సేవక్‌లకు అతిథులు అవార్డుల ప్రదానం చేశారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు ప్రసంగించారు. తమ చిన్నప్పుడు అన్నింటికీ పోస్ట్‌మ్యాన్‌పైనే ఆధారపడే వాళ్లమని చెప్పుకొచ్చారు. తాము చదువుకునేటప్పుడు తపాలాశాఖ అందించిన సేవలు మరిచిపోలేమని అన్నారు.  

