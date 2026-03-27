Bhadrachalam: రాములోరికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన సీఎం రేవంత్‌ దంపతులు..!

CM Revanth With Wife At Bhadrachalam: భద్రాద్రిలో శ్రీరామ కళ్యాణం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. సీతారాముల కళ్యాణం మహోత్సవం మిథిలా స్టేడియంలో వేదమంత్రోచ్ఛారణాల నడుమ అభిజిత్ లగ్నంలో స్వామివారి కల్యాణాన్ని పండితులు నిర్వహించారు. సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి తన సతీమణితో కలిసి స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలు, ముత్యాల తలంబ్రాలు సమర్పించారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

  • Mar 27, 2026, 02:46 PM IST

CM Revanth With Wife At Bhadrachalam: శ్రీరామనవమి సందర్భంగా భద్రాచలంలో మిథిలా స్టేడియంలో సీతారాముల కల్యాణ మహోత్సవం నిర్వహించారు. ఈ వేడుకకు తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సతీమణితో కలిసి స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలు, ముత్యాల తలంబ్రాలు సమర్పించారు. ఆలయ అభివృద్ధిలో భాగంగా తొలివిడత రూ.351 కోట్లతో చేపట్టబోయే పనులకు సీఎం శంకుస్థాపన కూడా చేశారు. ఇక భద్రాచలంలో సీతారాముల కల్యాణ మహోత్సవం వైభవంగా జరిగింది. వేదమంత్రోచ్ఛారణాల నడుమ అభిజిత్‌ లగ్నంలో స్వామివారి కల్యాణం పండితులు నిర్వహించారు. సీతారాముల వారికి ముత్యాల తలంబ్రాలు పోశారు. ఈ అద్భుత ఘట్టాన్ని వీక్షిస్తూ భక్తులు పరవశించిపోయారు.

