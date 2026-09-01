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Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 01, 2026, 11:40 AM|Updated: Sep 01, 2026, 11:48 AM

హస్తినలో జరిగే ఈ సమావేశంలో ఏఐసిసి అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ అధ్యక్షతన CWC సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. ఈ సమావేశంలో కొండా సురేఖ అంశంపై నిర్ణయం తేలవచ్చు. కొండా చిన్నారెడ్డిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఇప్పటికే సిఫారసు చేయబడింది. కాంగ్రెస్ పార్టీలో జరుగుతున్న రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో, శ్రావణ మాసంలోనే క్యాబినెట్ పునర్వ్యవస్థీకరణ జరుగుతుందనే ప్రచారం సాగుతోంది. కొందరు మంత్రులను తొలగించి, వారి స్థానంలో కొత్త వారిని తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ జాబితాలో కొండా సురేఖ పేరు ఉండే అవకాశం ఉందని పార్టీలో చర్చ జరుగుతోంది. అలాగే మంత్రుల శాఖలను మార్చేందుకు కూడా ఏఐసిసి వ్యూహాలు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు కాంగ్రెస్ వర్గాల్లో సమాచారం. సెప్టెంబర్ 10 లోపు ఈ పునర్వ్యవస్థీకరణను

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