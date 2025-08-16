Heavy Rains: భారీ వర్షాలు.. సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి కీలక సమావేశం..

CM Revanth Meeting: భారీ వర్షాలు అతలాకుతలం చేస్తున్న నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఈరోజు సమావేశం నిర్వహించారు. హైడ్రా, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండి, ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలని ఆదేశించారు.
CM Revanth Meeting: తెలంగాణ భారీ వర్షాలపై ఈరోజు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు. అధికారులకు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఈ సమీక్ష నిర్వహించి హైడ్రా, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలని లోతట్టు ప్రాంతాలు లో మరింత జాగ్రత్త పాటించాలన్నారు. అవసరమైతే వారిని సహాయక శిబిరాలకు తరలించాలని సూచించారు.