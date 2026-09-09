/CM Revanth reddy: కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ లో కుట్రలు చేసి ఉసిగొల్పాడు.. సీఎం రేవంత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

CM Revanth reddy: తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు వాడి వేడిగా నడుస్తున్నాయి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మరొసారి కేసీఆర్ మీద నిప్పులు చెరిగారు. కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ లో కుట్రుల చేసి, బీఆర్ఎస్ నేతలను ఎగదోశాడని ఏకీపారేశారు. అంతే కాకుండా..స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ మీద అనుచిత వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తున్నట్లు చెప్పారు. పార్లమెంట్ మీద దాడులు చేసిన ఉగ్రవాదులకు.. ముంబైలో సామాన్యులపై దాడి చేసిన కసబ్ కు.. పుల్వామాలో సైనికులపై దాడి చేసిన తీవ్రవాదులకు.. స్పీకర్ ను అవమానించేందుకు వాడిన భాషకు ఏమాత్రం తేడా లేదన్నారు. అంతే కాకుండా కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ వద్ద చేపట్టిన శుధ్దిపై కూడా విచారణకు సిట్ ను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.