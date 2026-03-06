English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Videos
  • Allu Sirish and Nayanika Wedding: అల్లు శిరిష్, నయనిక వివాహం.. పుష్పరాజ్ ను హత్తుకున్న సీఎం రేవంత్..

Allu Sirish and Nayanika Wedding: అల్లు శిరిష్, నయనిక వివాహం.. పుష్పరాజ్ ను హత్తుకున్న సీఎం రేవంత్..

Allu Sirish nayanika Wedding: అల్లు శిరీష్, నయనిక వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. అల్లువారి ఇంట పెళ్లికి రాజకీయా, సినిమా రంగ ప్రముఖులు హజరయ్యారు. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, సినిమాటో గ్రఫి మంత్రి కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి సైతం హజరై నూతన జంటకు ఆశీర్వాదాలు అందజేశారు. సీఎం రేవంత్ అల్లు అర్జున్ ను ప్రేమతో హత్తుకొవడం మరో హైలెట్ గా చెప్పుకొవచ్చు. గతంలో పుష్ప2 ఈవెంట్ లో తన పేరు మర్చిపోయాడని, అల్లు అర్జున్ ను జైల్లో పెట్టి చుక్కలు చూపించారని  వార్తలు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత కూడా హైటెక్స్ లో గద్దర్ అవార్డుల ప్రదానొత్సవం సమయంలో రేవంత్ రెడ్డి, అల్లు అర్జున్ కు బెస్ట్ యాక్టర్ ప్రదానోత్సవంలో కూడా నెగ్లీజెన్సీగా ప్రవర్తించారని ప్రచారం జరిగింది. తాజాగా పెళ్లిలో మాత్రం ఇద్దరు క్లోజ్ గా కన్పించడంతో చూసి అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ పండగ చేసుకుంటున్నారు.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News