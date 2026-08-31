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Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 31, 2026, 07:40 PM|Updated: Aug 31, 2026, 07:43 PM

ముసరంబాగ్ వద్ద మూసీ నదిపై ప్రస్తుతం ఉన్న లో-లెవెల్ బ్రిడ్జ్ కంటే 10 మీటర్ల ఎత్తులో ఈ కొత్త హై లెవెల్ బ్రిడ్జ్‌ను నిర్మించారు. ఉస్మాన్ సాగర్ మరియు హిమాయత్ సాగర్ జలాశయాల నుండి 1.5 లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేసినా, ఈ కొత్త బ్రిడ్జ్ ఆ ఒత్తిడిని తట్టుకోవడమే కాకుండా ట్రాఫిక్‌కు ఎలాంటి అంతరాయం కలగదని ఇంజనీరింగ్ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణానికి మూడు సంవత్సరాల క్రితం శంకుస్థాపన చేశారు. గతంలో మూసీకి వరదలు వచ్చినప్పుడు ముసరంబాగ్ లో-లెవెల్ బ్రిడ్జ్ మునిగిపోయేది, దీనివల్ల వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయేవి. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి అప్పటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం హై లెవెల్ బ్రిడ్జ్‌ను ప్రతిపాదించింది.

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