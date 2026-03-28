CM Revanth Reddy: మూసీ ప్రాజెక్టు అడ్డుకునే వారికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్!

CM Revanth Reddy Musi River Temple Redevelopment: మూసీ నది అభివృద్ధికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఈ క్రమంలో మూసీ నది పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టులో భాగంగా మంచిరేవుల వద్ద ఓంకారేశ్వర ఆలయానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క కూడా పాల్గొన్నారు. గండిపేట మండలం మంచిరేవులలో ఉన్న వీరభద్రస్వామి-మచిలేశ్వర స్వామి ఆలయం పక్కనే 8 ఎకరాల్లో రూ. 663 కోట్లతో ఓంకారేశ్వర స్వామి ఆలయం, ఇతర నిర్మాణాలను ప్రభుత్వం చేపట్టింది. ఈ మేరకు మూసీ రీవర్ ఫ్రంట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ప్రణాళికలు రూపొందించింది. కర్ణాటకలోని శృంగేరి శారదాపీఠం జగద్గురువుల సూచనలు, సలహాలతో ఆలయ నిర్మాణ శైలిని ఖరారు చేశారు.