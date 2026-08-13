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Published: Aug 13, 2026, 02:00 PM|Updated: Aug 13, 2026, 02:11 PM

తొలి విడతలో 16 నియోజకవర్గాల్లో గుర్తించిన స్థలాల్లో 8 వేల ఇళ్లను నిర్మించనున్నారు. ఏడాదిలో లక్ష ఇళ్ల నిర్మాణం లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ముందుకెళుతోంది. తొలి విడతలో నిర్మించే ఇళ్లలో ఏడాదిలో గృహ ప్రవేశాలు జరిగేలా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది. కూకట్‌పల్లిలో గుర్తించిన 5 ఎకరాల స్థలంలో 4 టవర్లు నిర్మించనున్నారు. ఒక్కో టవర్‌లో 120 ఫ్లాట్లు ఉంటాయి.  ఒక్కో ఫ్లోర్‌లో 12 ఫ్లాట్స్‌ చొప్పున మొత్తం 480 ఇళ్ల నిర్మాణం జరుగుతుంది. వీటికి 43.20 కోట్లు ఖర్చవుతుందన్నారు. ఈ ఇళ్ల కోసం జూలై 20 నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది.  క్యూర్‌ పరిధిలో నిర్మించనున్న ఇందిరమ్మ టవర్స్‌కు బుధవారం సాయంత్రానికి 50 వేల దరఖాస్తులు వచ్చాయి. అత్యధికంగా కూకట్‌పల్లి నియోజకవర్గంలో 6,821 దరఖాస్తులు వచ్చాయని అధికారులు

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