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CM Revanth Reddy: రైతు భరోసా సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు
Published: Jun 30, 2026, 11:40 PM
|
Updated: Jun 30, 2026, 11:40 PM
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CM Revanth Reddy: రైతు భరోసా సభలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి రైతుల సంక్షేమం, ప్రభుత్వ పథకాల అమలుపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వ్యవసాయ రంగానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
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