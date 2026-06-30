/CM Revanth Reddy: రైతు భరోసా సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు

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Published: Jun 30, 2026, 11:40 PM|Updated: Jun 30, 2026, 11:40 PM
CM Revanth Reddy: రైతు భరోసా సభలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి రైతుల సంక్షేమం, ప్రభుత్వ పథకాల అమలుపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వ్యవసాయ రంగానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

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