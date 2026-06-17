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CM Revanth Reddy: ఆరో తరగతి కోసం పక్క ఊరికి వెళ్లి చదువుకున్న: సీఎం రేవంత్‌

Published: Jun 17, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:58 PM IST

CM Revanth Reddy About Telangana Public Schools: ఒంగూరులో కూడా ఈరోజు మోడల్ స్కూల్ కింద తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ ని ప్రారంభించిన ఈరోజు ఆరుట్ల గ్రామం నుంచే ప్రారంభించాలని ఎందుకు వచ్చినా అంటే మీరు తెలంగాణకు స్ఫూర్తిని ఇచ్చింరు తెలంగాణకు ఆదర్శంగా నిలబడ్డారు. ఈ ఆరుట్ల గ్రామానికి ఇంకొక గొప్పతనం ఉన్నది ఆరుట్ల రామచంద్ర రెడ్డి పేరు విని ఉంటారు రజాకర్లకు వ్యతిరేకంగా సాయుధ రైతాంగ పోరాటం చేసి పోరాట స్ఫూర్తిని నింపిన ఆరుట్ల రామచంద్ర రెడ్డి గారి పూర్వీకులు వాళ్ళ ముత్తాతలు ఆరుట్ల గ్రామమే తెలంగాణ నలుమూలల ఆరుట్ల పేరు ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు  అన్నారు. నేను కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాలలోనే చదువుకున్నా మీలాగనే గ్రామీణ ప్రాంతంలో చదువుకున్నా

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CM Revanth Reddy: ఆరో తరగతి కోసం పక్క ఊరికి వెళ్లి చదువుకున్న: సీఎం రేవంత్‌
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