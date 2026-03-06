CM Revanth: విరోష్ ఇంటికి వెళ్లి విషెష్ చెప్పిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి..!

CM Revanth Reddy Meets Vijay Rashmika: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హీరో విజయ్ దేవరకొండ ఇంటికి వెళ్లి నూతన దంపతులను ఆశీర్వదించారు. గత నెల 26న పెళ్లితో ఒక్కడైన సినీ తారలు విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక వివాహ విందు వేడుకని మార్చి 4వ తేదీ రాత్రి హైదరాబాద్ లోని తాజ్ కృష్ణ హోటల్లో ఘనంగా నిర్వహించారు. కొత్త జంట తమ కుటుంబాలతో కలిసి వేదికపైకి వచ్చి అతిథులకు అభివాదం చేసింది. ఈ రిసెప్షన్ వేడుకులకు మహేషబాబు సతీమణి నమ్రతా, కూతురు సితారా, బన్నీ, నాగార్జున, అమల, నాగచైతన్య తదితరులు హాజరయ్యారు.
CM Revanth Reddy Meets Vijay Rashmika: ఈ వివాహ రిసెప్షన్కు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సతిమణి గీతా రెడ్డి, కేటీఆర్ దంపతులు సినీ ప్రముఖులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీలో ఉండడంతో ఆయన ఈ కార్యక్రమానికి వెళ్ళలేకపోయారు. దీంతో నిన్న విజయ్ ఇంటిని వెళ్లి నూతన జంటను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆశీర్వదించారు.ఈ వేడుకకి తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, కర్ణాటక ఉపముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ హాజరయ్యారు.