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CM Revanth Warning: మంత్రుల పంచాయితీపై రేవంత్ రెడ్డి అసహనం.. ఆ ఇద్దరి పనితీరుపై సీఎం క్లాస్?

Published: Jun 18, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:03 PM IST

Telangana CM Revanth Warning:  ఖమ్మం మంత్రుల మధ్య గ్యాప్ తో జిల్లా అభివృద్ధిపై ప్రభావం చూపుతుందని ముఖ్యమంత్రి అసహనం వ్యక్తం చేశారని టాక్. ప్రతిపక్షాల విమర్శలు తిప్పికొట్టడంలో ఫెయిల్ అవుతున్నారని రేవంత్ సీరియస్ అయ్యారని తెలుస్తోంది. కేబినెట్ భేటీలో మంత్రుల గొడవలపై సీఎం రేవంత్ క్లాస్ పొన్నం- అడ్లూరి గ్యాప్.. సీతక్క-కొండా విభేదాలపై ఆరా తీశారు రేవంత్ రెడ్డి. మంత్రులు జూపల్లి, కొండా సురేఖ పనితీరుపై సీఎం అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం. ప్రతిపక్షాల విమర్శలు తిప్పికొట్టడంలో మంత్రులు ఫెయిలయ్యారు. అంతేకాదు, కలిసి పనిచేయకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని సీఎం వార్నింగ్.

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CM Revanth Warning: మంత్రుల పంచాయితీపై రేవంత్ రెడ్డి అసహనం.. ఆ ఇద్దరి పనితీరుపై సీఎం క్లాస్?
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